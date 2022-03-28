انت الان تتابع خبر بشرى سارة لقراء المقاييس في وزارة الكهرباء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، الانتهاء من انجاز وارسال جميع الكشوفات المتعلقة بقراء المقاييس الى الامانة العامة لمجلس الوزراء؛ لغرض تحويلهم إلى عقود.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تسعى بكل ما اوتيت من جهد في تبني قضية ابناءها من قراء المقاييس ، وتتم متابعتها بأعلى المستويات سواء مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ، او وزارة المالية لحسم هذا الملف المهم ، وتحويلهم الى عقود وفق القرار (٣١٥) اسوةً باقرانهم".
وأضافت، أنه "بناءً على طلب وزارة المالية ، فقد تم إرسال كافة الكشوفات والقوائم المطلوبة من قبلها ، وكُلِف مدير عام الدائرة الادارية والمالية بشكل رسمي لإنجاز هذه المهمة ، عبر الانتهاء منها وارسالها الى الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، ولا تزال المتابعات متواصلة".
وأشارت إلى أن "شريحة قراء المقاييس هم ابناء هذه الوزارة ودعامة مهمة في بناءها وتطويرها للمرحلة القادمة ، ولن ندخر وسعاً في كسب حقهم بالتحوّل الى عقود ، لنزف لكم البشرى في المستقبل القريب".
وأضافت، أنه "بناءً على طلب وزارة المالية ، فقد تم إرسال كافة الكشوفات والقوائم المطلوبة من قبلها ، وكُلِف مدير عام الدائرة الادارية والمالية بشكل رسمي لإنجاز هذه المهمة ، عبر الانتهاء منها وارسالها الى الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، ولا تزال المتابعات متواصلة".
وأشارت إلى أن "شريحة قراء المقاييس هم ابناء هذه الوزارة ودعامة مهمة في بناءها وتطويرها للمرحلة القادمة ، ولن ندخر وسعاً في كسب حقهم بالتحوّل الى عقود ، لنزف لكم البشرى في المستقبل القريب".