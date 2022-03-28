بشرى سارة لقراء المقاييس في وزارة الكهرباء

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تسعى بكل ما اوتيت من جهد في تبني قضية ابناءها من قراء المقاييس ، وتتم متابعتها بأعلى المستويات سواء مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ، او وزارة المالية لحسم هذا الملف المهم ، وتحويلهم الى عقود وفق القرار (٣١٥) اسوةً باقرانهم".وأضافت، أنه "بناءً على طلب وزارة المالية ، فقد تم إرسال كافة الكشوفات والقوائم المطلوبة من قبلها ، وكُلِف مدير عام الدائرة الادارية والمالية بشكل رسمي لإنجاز هذه المهمة ، عبر الانتهاء منها وارسالها الى الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، ولا تزال المتابعات متواصلة".

وأشارت إلى أن "شريحة قراء المقاييس هم ابناء هذه الوزارة ودعامة مهمة في بناءها وتطويرها للمرحلة القادمة ، ولن ندخر وسعاً في كسب حقهم بالتحوّل الى عقود ، لنزف لكم البشرى في المستقبل القريب".

