للحد من التزوير.. الكمارك تعتزم اطلاق نظام التصاريح الالكترونية الرقمية

وقال مدير عام الهيأة ، شاكر الزبيدي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "هنالك نظامين، الاول لإدارة التصريحة الكمركية والذي اعتمد تقنية حديثة، والثاني لادارة الموارد البشرية".

وأضاف، أنه "سيعمل النظام على الغاء الترحيل الشهري للمعاملة الكمركية كون الترحيل اصبح الكترونيا وبصورة مباشرة، الأمر الذي يحد من التلاعب والتزوير بالوصل الكمركي، فضلا عن جدولة وتنظيم الاعفاءات بقاعدة بيانات دقيقة"، مبيناً أنه "سيتم ربط جميع الاقسام بمركز حدودي مع مقر الهيئة العامة ليقوم بتسجيل بيانات وكلاء الاخراج الكمركي والمستوردين".



وتابع، أنه "ستكون هنالك واجهة الكترونية للامور الكمركية التي تشمل الاعفاءات والرسوم المؤجلة لمعرفة الكميات المصرح بها والكميات المستقطعة ومعرفة الكميات الباقية"، لافتاً إلى أن "النظام له القدرة على سرعة انجاز التصريحة الالكترونية بسرعة قصوى وكشف التصاريح الكمركية المزورة مع امنية عالية للبيانات".

وأوضح الزبيدي، أن "تفاصيل النظام الثاني والذي سيدير الموارد البشرية العاملة في الهيئة حيث صمم نظام بتقنية حديثة"، منوهاً إلى أن "هذه الخطوة تأتي في اطار الخطوات الجادة والمتسارعة من الهيئة للأنتقال الى العالم الرقمي ومغادرة التعامل الورقي لتصبح من اول الدوائر المساهمة بالانتقال الى الحكومة الالكترونية".