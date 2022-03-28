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انت الان تتابع خبر بالصور: الأسود يطغى على إطلالات النجمات في 'أوسكار 2022' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شهد مسرح دولبي في لوس أنجلوس، كاليفورنيا،
احتفال توزيع جوائز الأوسكار الـ 94 لعام 2022. وشهدت السجادة الحمراء إطلالات خاطفة للنجمات طغى عليها اللون الأسود، سنعرض أبرزها في هذا المقال.
من جهتها، تألقت الممثلة والمغنية الأميركية صوفيا كارسون بفستان أسود من قماش التل، تميز بوجود كتف واحدة.
بدورها، اختارت الممثلة والمغنية الأميركيّة فانيسا هادجينز Vanessa Hudengs فستانًا أسود من Michael Kors، اتّسم بقصّته الضيّقة عند الخصر والحبيبات الترتر. ولجأت إلى تسريحة الكعكة المرتفعة واعتمدت المكياج المرتكز على الالوان الزاهية.
إلى ذلك، خطف الفنان العالمي برادلي كوبر الأنظار لأنه اصطحب والدته إلى الاحتفال. وظهر الثنان في إطلالة متناسقة باللون الأسود.
Bradley Cooper and his mom have arrived at the 2022 #Oscars. See more of tonight’s arrivals here: https://t.co/g6SAEhMKi7 pic.twitter.com/t2GrMwQSiU— Vogue Magazine (@voguemagazine) March 27, 2022
هذا واختارت كورتني كارداشيان فستانًا أسود بسيطًا.
وبعيدًا من اللون الأسود، تميّزت النجمة نيكي نوفاك بفستان باللون الزهري الفوشيا المنفوش ابتداء من الخصر، وتميز نصفه العلوي بأنه مزين بتطريز فضي فيما جاء النصف السفلي بسيطا للغاية.
أمّا بيونسيه فاختارت فستانًا كلاسيكيًّا بسيطًا باللون الأصفر.