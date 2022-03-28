البرلمان يُنهي قراءته لمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب يُنهي قراءته لتقرير ومناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وكان البرلمان قد أنهى القراءة الاولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، يوم السبت الماضي.



وهذا القانون صوت عليه في مجلس الوزراء خلال جلسته في 8/3/2022 وارسل الى مجلس النواب للتصويت عليه.