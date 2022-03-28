بعد تكالب أوربا عليه .. بوتين يكشر عن أنيابه ويصدر قرار يقلب الموازين

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن روسيا لن تقدم الغاز لأوروبا مجانا والمدفوعات ستكون بالروبل فقط، متابعا: "سيتم الاتفاق على إطار واضح للمدفوعات بالروبل عن الغاز والنفط من روسيا".

وأضاف الكرملين: "لا نخشى أن توقف ألمانيا شراء الغاز منا وسوق جنوب شرق آسيا يمكن أن يعوضنا".

وتابع: "تعليقات بايدن بأنه لا يمكن لبوتن البقاء في السلطة مثيرة للقلق".

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، شهرها الثاني، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددا من القيادات الأمريكية والكندية على رأسها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكانت قد دوت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، وسط سماع انفجارات ضخمة، وتحذيرات من قصف جوي روسي.

ومنذ قليل أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن المفاوضات مع الجانب الروسي مستمرة لإنهاء الحرب الدائرة بين الدولتين منذ 24 فبراير الماضي.