سعر الدولار اليوم الاثنين بالبنوك في نهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح

ارتفع سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه في بنكي قناة السويس، وكريدي أجريكول مع نهاية التعاملات مقارنة بختام تعاملات أمس، وتراجع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بينما استقر سعر الدولار في 7 بنوك أخرى.

وفيما يلي يرصد الخليج 365 سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في 10 بنوك تعمل في السوق المصرية.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 18.25 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 18.27 جنيه للشراء، و18.37جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.25 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 18.29 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك البركة: 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.29 جنيه للشراء و18.39 جنيه للبيع بتراجع قرش.