الكاظمي يدعو للحذر حتى لا تنعكس الأزمات السياسية على الشارع العراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ):

طالب رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين القوات الأمنية، بالتزام الحيطة والحذر والاستعداد لأداء الواجب في حماية أمن المواطنين ومقار الفعاليات السياسية والاجتماعية.

وأكد خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني على "ضرورة منع أي انعكاس سلبي للأزمات السياسية على الشارع العراقي"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

ووجه الكاظمي خلال الاجتماع "بحجز الضباط المقصرين في واجبهم وعزلهم عن مهامهم، من أجل تعزيز روح الالتزام بالواجب".

وشدد البيان على أن "القوات الأمنية ستتعامل بمهنية وبما يمليه الواجب والقانون تجاه أمن الوطن والمواطن بوجه أي اعتداء أو تجاوز".

وشدد المجتمعون على الوقوف بحزم أمام الممارسات التي تعمل على ضرب السلم المجتمعي أو الإساءة إلى الرموز الدينية، أو مهاجمة المقار الحزبية والأملاك العامة والخاصة.

وكان العشرات من الشيعة قد هاجموا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني، على خلفية الإساءة للمرجع الشيعي علي السيستاني من قبل أحد قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني عبر تغريدة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وسارعت وزارة الداخلية بحكومة إقليم كردستان باعتقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني نايف كردستاني وإحالته للقضاء على خلفية الإساءة للمرجع الشيعي الأعلى.