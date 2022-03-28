الكرملين: من الممكن إجراء مباحثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب ا):

قال الكرملين إنه من الممكن إجراء مفاوضات سلام مباشرة بين وفدين من أوكرانيا وروسيا في اسطنبول غدا الثلاثاء.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين " نتوقع ذلك نظريا، من الممكن أن يحدث غدا ".

وكان رئيس الوفد الروسي فلادمير ميدينسكي قد قال إنه من المقرر بدء جولة جديدة من الاجتماعات المباشرة غدا الثلاثاء، بعد أسبوعين من المفاوضات عبر الانترنت. وكان الجانب الأوكراني قد تحدث في بادئ الأمر عن بدء المفاوضات اليوم.

وقال بيسكوف إن الاجتماعات المباشرة سوف تسمح بمزيد من المفاوضات الأساسية مقارنة بالانترنت. مع ذلك أضاف" حتى الان، للأسف، لا نستطيع توقع إحراز أي نجاحات وإنجازات كبيرة".