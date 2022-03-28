4 من دول الناتو تعرب عن رغبتها في الحد من الاعتماد على الطاقة الروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - صوفيا- (د ب ا):

أعربت أربع دول بحلف شمال الاطلسي (الناتو) عن رغبتها في الحد من الاعتماد على الطاقة الروسية والتعاون بصورة أوثق في ظل الحرب بأوكرانيا.

وجرى منافشة القضية خلال اجتماع لرؤساء حكومات بلغاريا ورومانيا ومقدونيا الشمالية ومونتنيجرو بالقرب من صوفيا اليوم الاثنين.

وقال رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف " ما كان من المعتاد أن يأتي من الشمال يجب أن يأتي الآن من الجنوب"، ملخصا الجهود التي تبذل في المنطقة لتصبح مستقلة عن إمدادات الطاقة من روسيا.

ويشار إلى أن الخط الذي يصل بين شبكات الغاز في بلغاريا واليونان، الذي مازال قيد الانشاء، سوف يكون له دور مهم متعلق بالإمدادات من دول أخرى لصالح المنطقة كلها.

كما تحدث بيتكوف ونظيره الروماني نيكولاي تشيوكا ورئيس وزراء مقدونيا الشمالية ديميتار كوفاتشيفسكي ورئيس وزراء مونتنيجرو زدرافكو كريفوكابيتش بشأن مساهمة دولهم في تعزيز الجبهة الشرقية للناتو وتطوير البنية التحتية الإقليمية، مما سوف يؤدي لتحسين الدفاع.