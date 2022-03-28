الرئيس الأوكراني: الغرب لم يطبقوا العقوبات بشكل كامل على روسيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 مارس 2022 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 28 - مارس - 2022 3:47 مساءً

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن بلاده بالإحباط من طريقة التفاعل مع العقوبات المصممة لروسيا.

وقال زيلينسكي في تصريحات لمجلة الإيكونوميست:” جنودنا يدافعون عن ماريوبول وسنواصل حماية المدنيين، لكننا نحتاج إلى الدعم العسكري من الغرب”.

وأضاف :”الروس يختطفون رؤساء بلديات مدننا ويقتلون بعضهم وقطعوا الإمدادات عن ماريوبول وميلتوبول وخيرسون وخاركيف”.

ولفت زيلينسكي إلى أن العقوبات الحالية بها ثغرات ونشعر بالإحباط من طريقة التفاعل مع العقوبات المصممة لروسيا.

وأشار زيلينسكي إلى أن حظر الدول الغربية للنفط والغاز الروسيين لا يجب ربطه باستخدام موسكو للأسلحة الكيميائية.

وتابع: ” شركائنا الغربيين لم يطبقوا العقوبات بشكل كامل لفصل النظام المصرفي الروسي عن نظام سويفت.

وأضاف زيلينسكي :”تمت مناقشة حظر النفط والغاز الروسي ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذه من قبل أوروبا”.

تقسيم أوكرانيا

وقال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف إن روسيا تريد تقسيم أوكرانيا إلى قسمين، كما حدث عندما تم تقسيم كوريا إلى شمالية وجنوبية، وتعهّد بشنّ حرب شاملة لمنع تقسيم البلاد.

من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لم يكن يدعو لتغيير النظام في روسيا عندما قال أول أمس السبت إن الرئيس فلاديمير بوتين “لا يمكنه البقاء في السلطة”.

أما الرئيس الأوكراني، فقال -في مقابلة مع وسائل إعلام روسية غير رسمية- إن بلاده مستعدة لأن تصبح محايدة، وأن تناقش أي حلول وسط فيما يتعلق بوضع منطقة دونباس شرقي البلاد، في إطار اتفاق للسلام ووقف الحرب الدائرة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.