الكرملين: تصريحات الرئيس الأمريكي حول بوتين “مثيرة للقلق”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 مارس 2022 04:13 مساءً - منذ 3 ساعات

نددت الرئاسة الروسية “الكرملين”، اليوم الإثنين، بتصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي وصف فيها نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه “جزار”، معتبرًا أنها “مثيرة للقلق”، في خضمّ الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن “هذا التصريح هو بدون شكّ مثير للقلق”، مشيرًا إلى أن موسكو ستواصل متابعة “تصريحات الرئيس الأمريكي عن كثب”.

وأضاف بيان الكرملين: “إذا رفضت أوروبا أن تدفع بالروبل مقابل غاز روسيا ونفطها فلن نوفر الغاز مجانا”.

ولفت البيان إلى أن تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا ليس ضمن الموضوعات التي تبحثها مفاوضات بين الوفدين.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن تصريحات الرئيس بايدن حول تنحية الرئيس الروسي من السلطة لا يعكس السياسة الرسمية للبيت الأبيض.

وأوضح كبير مستشاري أمن الطاقة بالخارجية الأمريكية، آموس هوكستين، أن هذا التصريح لا يتفق هذا مع السياسة الرسمية للولايات المتحدة، ولا يعكس ما تعمله الولايات المتحدة، وأنه كان هذا “تصريحاً عاطفيا”.