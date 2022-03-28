البرلمان يُنهي قراءته لمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغدائي والتنمية

وقالت الدئرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب يُنهي قراءته لتقرير ومناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغدائي والتنمية".

وكان البرلمان قد أنهى القراءة الاولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغدائي والتنمية، يوم السبت الماضي.



وهذا القانون صوت عليه في مجلس الوزراء خلال جلسته في 8/3/2022 وارسل الى مجلس النواب للتصويت عليه.