وقال الزيدي في تغريدة عبر تويتر، "وعاظ السلاطين، والمتزلفين، والمتسلقين، والدونية، والجهلة، والنفعية، هم أدوات القيادات السلطوية المتفردة والمعبرون عن مزاج الديكتاتوريات السياسية".

وأضاف، "فنجد توسع نفوذ هذه النماذج وانتشاره كأبواق لقائد الضرورة والزعيم المطلق وناصر دين الله ومحيي الشريعة ونصير المستضعفين على امتداد أرض العراق المعمورة وبكل طائفة وقومية وحزب "المبنية على شخوص". ومع الإباحية الإعلامية نرى أصواتهم تتعالى".



وتابع، "الغريب في الأمر، أن قناعاتهم الذاتية تختلف تماماً في القيادة التي تؤلها لتصل إلى السب والقذف والتشهير والتبرؤ من أفعال تلك القيادة بالسر والدعوة لها في العلن وهذا ما يذكرنا بالرفاق في الحقبة البعثية وما أكثرهم الآن".

وأتم الزيدي، "نايف نموذج كردي من طيف واسع يملأ البلاد".

