شهد عن مباراة سوريا: بمثابة نهائي ونسعى لنيل النقاط الثلاث

وقال شهد في المُؤتمرِ الصحفي الذي عقدَ في نادي شباب الأهلي، إن "مُواجهة المنتخب السوري ستكون بمثابةِ مباراة نهائيّة لأننا نعلم أن الفوزَ فيها لن يكون كافياً، حيث لا تزال الفرصةُ قائمةً لمنتخب الإمارات"، موضحاً أن "المباراة لا تخلو من الصعوبةِ، وبالرغم من أن المُنتخب السوري ليس لديه أملٌ في التأهل لكن بكل تأكيدٍ سيكون حريصاً على الظهور بمستوى طيبٍ لكن يبقى سلاحنا هم لاعبونا لعكسِ تطلعاتنا وتطبيق ما مطلوبٌ منهم".وعن الجانبِ النفسي، أضاف أنه "أحد أهم سُبل النجاح، وهذا ما عملنا عليه، إضافةً الى الجانبِ الفني، فمتى ما طبق لاعبونا الواجبات سنكون بوضعٍ جيدٍ وتطبيق الأمور الخططية، وهذا ما حصلَ في مواجهة الإمارات، حيث لم يتمكن المنافس من الحصولِ على فرصٍ كثيرةٍ كون لاعبينا كانوا ملتزمين بواجباتهم".

وشدّدَ شهد على أن "كرة القدم في الوقت الحالي لا تبحث عن المتعةِ بقدر ما تبحثُ عن تحقيقِ النتائج، وعلينا تصحيحُ مسار المنتخب الوطني، وسبق أن جمعني حديثٌ مع رئيسِ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، حول هذا الموضوع، ويبقى هدفنا غداً هو نقاط المباراة، وأنا على تمامِ الثقةِ حتى بالمنافس السوري، فهم بعيدون كل البعد عما يقال من أمورٍ خارجةٍ عن نطاق الرياضة".

