روسيا: بوتين لا يرفض لقاء زيلينسكي.. بشرط

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يرفض أبداً اللقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيراً إلى أن الزعيم الروسي وضع شرطاً واحداً لهذا اللقاء.

وأوضح لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين في موسكو، أن بوتين لا يمانع لقاء زيلينسكي، لكن "يجب أن يتم التحضير لهذه الاجتماعات بشكل جيد".

وفي أكثر من مناسبة، طالب زيلينسكي بلقاء بوتين، الذي أمر بشن هجوم عسكري على أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي.

وعلى الرغم من بدء المفاوضات لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلا أنها لم تحقق أي نتيجة ملموسة، كما أن اللقاء بين رئيسي البلدين وفق طلب زيلينسكي لا يبدو قريبا.

وقال وزير الخارجية الروسي: "سنجري مفاوضات مباشرة اليوم (الإثنين) مع الوفد الأوكراني ونأمل أن تأتي بنتائج تحقق أهدافنا المبدئية"، في إشارة إلى استئناف المفاوضات في إسطنبول.

وأضاف لافروف: "المحادثات يجب أن تضمن عدم معاناة الشعب في دونباس من النظام في كييف"، في الوقت الذي تقول فيه موسكو إن سكان هذه المنطقة يتعرضون لـ"إبادة".

وأشار لافروف إلى أن "الغرب يفرض إملاءات عبر الابتزاز لجعل دولة معينة معادية لروسيا"، موضحاً أن "حقبة إملاءات الغرب انتهت".

والإثنين قال مسؤول تركي كبير إن مفاوضين أوكرانيين وروسا سيبدأون محادثات سلام في إسطنبول في وقت لاحق من اليوم ذاته، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

والأحد، اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي، خلال اتصال هاتفي، على استضافة إسطنبول المحادثات التي تأمل أنقرة أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار.