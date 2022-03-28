شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية : إعداد دليل استرشادي لقانون حماية المستهلك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع للفريق مفتوح العضوية لإعداد الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة السودان ومشاركة ممثلي أجهزة وإدارات حماية المستهلك بالدول العربية حضورياً وعن بعد.

ويناقش الاجتماع على مدى يومين المسودة الأولية للدليل الاسترشادي لحماية المستهلك، بالإضافة لعرض مقترح مصر والأردن حول مشروع الدليل بشكل عام.

وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الوزير المفوض الدكتور بهجت أبو النصر في تصريح على هامش الاجتماع أن الدليل الاسترشادي لحماية المستهلك سيكون بمثابة مشروع قانون للدول التي ليس لديها قوانين لحماية المستهلك، والاستفادة منه من قبل الدول الراغبة في تعديل قوانينها، فضلاً عن دوره في تقارب آليات ونظم حماية المستهلك بالدول العربية.