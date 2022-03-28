إصابة رئيس وزراء إسرائيل بكوفيد-19

28 مارس , 2022 رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (أ ف ب). قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الإثنين إن الفحوص أثبتت إصابة بينيت بكوفيد-19 لكنه يشعر بأنه على ما يرام وسيواصل العمل أثناء عزل نفسه في المنزل.

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