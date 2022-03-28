انت الان تتابع خبر تصفيات مونديال قطر.. تأهل 20 منتخبا إلى النهائيات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولحق المنتخب الكندي بركب المتأهلين لمونديال "قطر 2022"، بفوزه الساحق 4-0 على نظيره الجامايكي، أمس الأحد، في الجولة الـ13 قبل الأخيرة من تصفيات قارة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

وأصبح المنتخب الكندي هو الفريق رقم 20 الذي يحجز مقعده في المونديال بعد المنتخب القطري ممثل البلد المضيف، ومنتخبات ألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنجلترا وسويسرا وهولندا من القارة الأوروبية، والبرازيل والأرجنتين والإكوادور وأوروغواي من أمريكا الجنوبية، وإيران وكوريا الجنوبية واليابان والسعودية من آسيا.



ومن المرتقب أن تلحق هذا الأسبوع منتخبات أخرى بركب المتأهلين على أن تكتمل القائمة بـ32 منتخبا في شهرحزيران، حيث تقام المباريات الدولية الفاصلة.