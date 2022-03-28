اليوم.. مفاوضون أوكرانيون وروس يبدأون محادثات سلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول تركي كبير إن مفاوضين أوكرانيين وروسا سيبدأون محادثات سلام في اسطنبول في وقت لاحق اليوم الاثنين. ولم يذكر المسؤول تفاصيل.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي يوم الأحد على استضافة اسطنبول المحادثات التي تأمل أنقرة أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الإثنين، إن علاقات بلاده مع الصين في أقوى مستوياتها على الإطلاق في الوقت الذي تسعى فيه الدول الغربية إلى عزل موسكو بفرض عقوبات غير مسبوقة بسبب غزو أوكرانيا.

وأبدت بكين مراراً معارضتها للعقوبات وأصرت على أنها ستحافظ على العلاقات الاقتصادية والتجارية الطبيعية مع روسيا ورفضت إدانة تصرفات موسكو في أوكرانيا لكن الحكومة تشعر بقلق من مواجهة الشركات الصينية صعوبات بسبب العقوبات.

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي وشركة "غاز بروم" لاتخاذ التدابير الضرورية لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز إلى الروبل بحلول 31 مارس (آذار) الجاري.

وجاء في بيان صحافي للكرملين، صدر صباح اليوم الاثنين، ونقلته وكالة تاس "يتعين على الحكومة الروسية، جنباً إلى جنب مع البنك المركزي الروسي وشركة "غاز بروم" المساهمة العامة، تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، التي اتخذت إجراءات تقييدية ضد مواطني روسيا وعدد من الكيانات القانونية الروسية، إلى الروبل الروسي".

وكان الرئيس الروسي قد أصدر تعليماته، الأربعاء الماضي، بتحويل كافة مدفوعات إمدادات الغاز إلى أوروبا إلى العملة الوطنية في أسرع وقت ممكن، مشدداً على أنه "لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية وتلقي المدفوعات باليورو والدولار".

وأعقب القرار تعويض الروبل 20 % من خسائره أمام الدولار، فيما يؤكد الخبراء أنه سيستمر في الارتفاع، لا سيما أن القرار يشمل بيع صادرات أخرى بخلاف الغاز، وعلى الجانب الآخر فقد تباينت ردود فعل الدول الأوروبية على القرار، بين من يرفض أو لا يتصور أو لا يستوعب آلية الاستمرار في الحصول على إمدادات الغاز، بحسب وكالة تاس .