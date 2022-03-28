شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسرائيل تعتقل 5 أشخاص.. بشبهة مساعدة مهاجمي الخضيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، خمسة أشخاص من بلدة أم الفحم بشبهة مساعدة مرتكبي الاعتداء في الخضيرة.



وذكر موقع "i24" الإسرائيلي أن العملية تمت بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك". ومن بين المعتقلين، شقيق أحد منفذي العملية، التي قتل فيها شرطيان إسرائيليان وأصيب آخرون بجروح في هجوم تبناه تنظيم داعش الإرهابي، قبل أن يتم قتل المنفذين برصاص القوات الخاصة.

وذكر التقرير الإسرائيلي أن السلطات تدرس إصدار "أوامر اعتقالات إدارية بحق مواطنين عرب يشتبه فيهم بالتضامن مع داعش وتنظيمات إرهابية أخرى بإجراء احترازي".