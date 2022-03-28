شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تطالب الفارين من ثوران بركان «تال» بعدم العودة لديارهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت السلطات الفلبينية اليوم الاثنين آلاف السكان الفارين بسبب ثوران بركان "تال" مطلع الأسبوع على عدم العودة إلى ديارهم، بالرغم من السكون المؤقت لثوران البركان.

وثار بركان "تال" في إقليم باتانجاس 66/ كلم جنوب مانيلا، يوم السبت، مطلقا أعمدة من البخار والغاز والرماد بارتفاع وصل إلى 3 كيلومترات.

وقال ليتو كاسترو، رئيس الوكالة الإقليمية لمواجهة الكوارث في باتانجاس، إن ما لا يقل عن 5693 شخصا من سكان القرى المعرضة للخطر في بلدتي أجونسيلو ولوريل فروا من منازلهم منذ مطلع الأسبوع.

كما قال ريناتو سوليدوم، مدير المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس): "ما زلنا ننصح القرى المتضررة بالبقاء خالية".

وأفاد معهد فيفولكس بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، لم يتم تسجيل أي زلزال بركاني، وكان نشاط البركان "في معظمه تصاعد للسوائل البركانية الساخنة في بحيرته، ما أطلق أعمدة بارتفاع ألف متر".

وأضاف المعهد في نشرته اليومية بأن التحذير من البركان "تال" لا يزال عند المستوى الثالث، ما "يعني أن هناك صخورا منصهرة في الحفرة الرئيسية التي قد تؤدي إلى مزيد من الانفجارات لاحقا".