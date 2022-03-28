مسعود بارزاني يدين 'الإساءة' للمرجعية الدينية: اعتقلنا مرتكبها وسينال جزاءه العادل

وقال بارزاني في بيان ورد لـ الخليج 365، "ندين بشدة الاساءة التي حصلت يوم امس من قبل أحد الأشخاص بحق المرجعية، ولا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال الإساءة للمقدسات والرموز العليا، ويعدّ تجاوزا للخطوط الحمراء، مؤكدين على أن مثل هذه السلوكيات لا مكان لها في ثقافة ومبادئ شعب كوردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني".وأضاف أن "ثوابت كردستان غنية بثقافة التعايش والتسامح الديني، والإساءة للرموز الدينية والمرجعيات لم يكن لها مكان في سلوكيات شعب كردستان وأخلاقياته في أي وقت، وأن شعب كردستان يقدر ويحترم بقوة الرموز الدينية والتاريخ العريق من الصداقة والاحترام بين الخالد ملا مصطفى بارزاني وآية الله الحكيم والشهيد الصدر خير دليل على ذلك".

ولفت بارزاني إلى أنه "قد تم اعتقال الشخص الذي ارتكب الإساءة للرموز الدينية وتم تقديمه للقضاء وسينال جزاءه العادل".



وتابع، "في ذات الوقت نندد بشدة عملية إحراق مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، التي تكررت للمرة الثانية من قبل مجموعة من المندسين والخاسرين التي لم يكن في وسعها الا ان ترتكب اعمالا تخريبية، مما يدلل على حالة التوتر وعدم الاستقرار والفوضى".

وكانت داخلية إقليم كردستان قد أعلنت اعتقال المدعو الكاتب الكردي نايف الكردستاني بعد تعرضه في تغريدة للمرجعية الدينية، كما نفى الحزب الديمقراطي الوردستاني انتماء صاحب التغريدة إليه.