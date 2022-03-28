بعد الإساءة.. وفد مرتقب من الإقليم يزور النجف للاعتذار من السيد السيستاني

وقال باجلان في سلسلة تغريدات على تويتر تابعتها الخليج 365، :"حملة اعتذار، سأقوم بحملة شعبية لتنظيم وفد من شعب كردستان لزيارة النجف الاشرف لتقديم الاعتذار لسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني لما بدر من مواطن كردستاني تجاه المرجعية ولوأد الفتنة ودعم نسيج مجتمعنا بكل اطيافه ومن الله التوفيق".وأضاف "المرجعية خط أحمر، لايحق لأي شخص أي كان منصبه او درجته الحزبية محاولة الاساءة للمرجعية او جرها الى الساحة السياسية بأي شكل من الاشكال".

وتابع باجلان "لن ولن ننسى يوما فتوى سماحة السيد الحكيم عندما حرم قتال الكورد وكذلك فتوى سماحة السيد السيستاني الجهاد الكفائي لذلك مرجعيات النجف الاشرف لهم مكانة واحترام خاص في كوردستان".

وكانت وزارة الداخلية في اقليم كردستان، قد أعلنت يوم أمس اعتقال الكاتب نايف كوردستاني، وقالت في بيان، "بعد أن قام شخص باسم نايف كردستاني بنشر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض فيها لموقع المرجعية المقدسة، قامت القوات الامنية في اقليم كوردستان وبأمر مباشر من وزير الداخلية بإلقاء القبض على المذكور وتسليمه للجهات القضائية لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".



وأضافت ان "حرية التعبير لا تعني التجرؤ على المساس بالرموز الدينية والوطنية وان التطاول عليهم وبالاخص مقام المرجعية ليس مقبولا ولايمكن السكوت عليه ونؤكد ان المذكور لا يمثل الا نفسه وموقف حكومة اقليم كوردستان والشعب الكوردستاني واضح وصريح في احترام وتجليل دور المرجعية الرشيدة في العراق والعالم الاسلامي وسيبقى كذلك".