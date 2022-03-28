إصابة 58 مدنيا في جمهورية دونيتسك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، إن 58 مدنيا أصيبوا خلال النهار نتيجة قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية.



وأضافت الممثلية في بيانها: "خلال اليوم الماضي، من الساعة 09.00 يوم 27 مارس إلى 09.00 يوم 28 مارس، أصيب 58 مدنيا بجروح متفاوتة الخطورة في جميع أنحاء أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

ويشار إلى أن القوات والفصائل المسلحة الأوكرانية، تقصف مدن وقرى جمهورية دونيتسك بشكل دوري مستهدفة المناطق السكنية ومنشآت البنية التحتية المدنية.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في المنطقة، زادت وتيرة هذا القصف، وأخذت القوات الأوكرانية تستخدم خلاله المدفعية الثقيلة والراجمات والصواريخ التكتيكية.