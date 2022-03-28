الدفاع الروسية تعلن ضرب 36 هدفاً أوكرانياً خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قواتها استهدفت 36 منشأة عسكرية أوكرانية وأسقطت 5 طائرات حربية و19 طائرة مسيرة خلال آخر 24 ساعة من عمليتها العسكرية في أوكرانيا.



وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها ، نقلته قناة" آر تي عربية" اليوم، أنه تم إسقاط أربع قاذفات أوكرانية من طراز "سو24-" في الجو فوق مقاطعة تشيرنيهيف بشمال البلاد، كما أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو27-" بالقرب من كراماتورسك في دونباس.

وأضاف البيان أن القوات الروسية أسقطت 5 صواريخ أطلقتها راجمات صواريخ "سميرش" أوكرانية بالقرب من مطار في مقاطعة خيرسون (جنوب).

وأشار البيان إلى أن بين الأهداف التي دمرها الطيران وقوات الصواريخ الروسية خلال اليوم الماضي راجمتي صواريخ ومنظومة للصواريخ المضادة للطائرات.