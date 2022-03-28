روسيا تعلن خسائر أوكرانيا من المسيرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

أعلنت روسيا الإثنين، الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا خلال 24 ساعة، في حصيلة جديدة، تضمنت إسقاط طائرات مسيرة، وهجمات على منشآت عسكرية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها أسقطت 19 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، وشنت ضربات على 36 منشأة عسكرية في بالبلد المجاور.

وأشارت الوزارة إلى إسقاط 4 طائرات أوكرانية من طراز سوخوي24 فوق منطقة تشيرنيهيف أمس الأحد.

يأتي ذلك وسط ترقب لبدء جولة مفاوضات جديدة بين كييف وموسكو في مطلع الأسبوع في إسطنبول، في وقت أبدت فيه أوكرانيا استعدادها لمناقشة مسألة حيادها "بعمق".

ويلتقي المفاوضون الأوكرانيون والروس في إسطنبول الإثنين أو الثلاثاء بحسب المصادر لمحاولة وقف النزاع الذي أرغم حتى الآن أكثر من 3,8 ملايين أوكراني على الفرار من بلادهم، وفق حصيلة أعلنتها الأمم المتحدة يوم أمس.

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد في مقابلة عبر الإنترنت مع وسائل إعلام روسية نقلتها قناة الإدارة الرئاسية الأوكرانية على تلغرام أن من النقاط الرئيسية في المفاوضات "الضمانات الأمنية والحياد والوضع الخالي من الأسلحة النووية لدولتنا".

وتابع أن "هذا البند في المفاوضات يمكن فهمه برأيي وهو قيد النقاش، يتم درسه بعمق"، لكنه حذر في المقابل بأن المسألة يجب طرحها في استفتاء وأن بلاده بحاجة إلى ضمانات، متهما بوتين ومحيطه بـ"المماطلة".