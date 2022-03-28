خلال 6 أشهر.. مجلس أعيان ليبيا يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال مجلس أعيان ليبيا للمصالحة إن الانتخابات في ليبيا ينبغي إجراؤها في غضون ستة أشهر باعتبارها الحل الوحيد للأزمة الليبية.



وبحسب تقرير وكالة الأنباء الليبية، عبّر المجلس عن مخاوفه بشأن الوضع السياسي الحالي وتأثيره على حياة الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد.

وجاء ذلك خلال لقاء عقد وفد من المجلس أمس الأحد مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ومنسق البعثة ريزدون زينينغا.

وأكد الوفد خلال اللقاء على أن الانتخابات التي ينبغي إجراؤها في غضون ستة أشهر هي الحل الوحيد للأزمة الليبية، مشدداً على ضرورة تجديد الجهود من أجل المصالحة الوطنية من خلال المسار الاجتماعي.

وقدم وفد المجلس خلال لقائهم زينينغا مقترحات لحل الانسداد السياسي المتعلّق بالسلطة التنفيذية، من خلال حلول متجذرة في العادات والتقاليد الليبية بحسب ما نشرته البعثة.

ورحَّب الأمين العام المساعد بجهودهم ومقترحاتهم مؤكداً بأن الأمم المتحدة ملتزمة بإجراء انتخابات وفقاً لقاعدة دستورية وإطار قانوني في أقرب مدّة زمنية ممكنة.