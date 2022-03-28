إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بفيروس كورونا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر مكتب بينيت بياناً قال فيه إن الفحوصات "أثبتت إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بمرض (كوفيد 19)".

وأضاف البيان: "يشعر بينيت بأنه على ما يرام، وسيواصل العمل أثناء عزل نفسه في المنزل".

يأتي هذا بعد لقاء بينيت مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مدينة القدس المحتلة.

وأجرى بلينكن محادثات مع بينيت، الأحد، قبل أن يتوجه إلى صحراء النقب للقاء وزراء خارجية إسرائيل والمغرب ومصر والبحرين والإمارات.

ومن المقرر أن يلتقي وزراء الخارجية مجدداً صباح اليوم الإثنين، بحسب البرنامج.

وبالإضافة إلى لابيد وبينيت، التقى بلينكن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج، ووزير الدفاع بيني جانتس، كما التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله.