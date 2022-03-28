ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضروات بين 55 قرشا وجنيهين للكيلو، خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وارتفعت أسعار البطاطس، والفلفل الحامي البلدي بين جنيه و4 جنيهات، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وتراجع سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي جنيها واحدا ليتراوح بين 10 جنيهات و11 جنيها.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات الأخرى والفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 6.5 و7.75 جنيه، بزيادة 4 جنيهات.

البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه.

البصل بين جنيه و1.75جنيه.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 13 و15 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 15 و18 جنيها.

الملوخية بين 7 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب بين 5.5 جنيه و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.

البرتقال البلدي بين 2.25 و3.25 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.