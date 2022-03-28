جولة جديدة في تركيا.. ما هي أهداف أوكرانيا من مفاوضاتها مع روسيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هدى الشيمي:

أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن السلام واستعادة الحياة الطبيعية هما الهدفان الأساسيان اللذان تتطلع بلاده إلى تحقيقهما خلال الجولة الجديدة من المفاوضات مع روسيا المقرر عقدها هذا الأسبوع.

قال الرئيس الأوكراني، في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات المباشرة يوم الثلاثاء في إسطنبول، تتطلع أوكرانيا إلى تحقيق السلام دون تأخير.

وأضاف :"أولويتنا في المفاوضات معروفة، سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها أمر لا شك فيه، الضمانات الأمنية أمر ضروري وإلزامي، هدفنا واضح: السلام واستعادة الحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن".

قال زيلينسكي إن إوكرانيا مستعدة لقبول أن تكون دولة محايدة وغير نووية في إطار اتفاق سلام مع روسيا.

وأضاف، خلال حواره مع وسائل إعلام روسية مستقلة،:"كان هذا أحد المبادئ الرئيسية لروسيا الاتحادية، وبقدر ما أتذكر، بدأوا الحرب بسبب ذلك".

وتابع:"أي اتفاق سيتعين طرحه على الأوكرانيين في استفتاء" مؤكدًا رغبته في التوصل إلى اتفاق سلام ملموس مع الجانب الروسي.

وشدد زيلينسكي على أهمية مناقشة وحل قضايا دونباس وشبه جزيرة القرم في محادثات السلام.

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأحد، على ضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

ومن المُقرر أن يلتقي الوفدان الروسي والأوكراني اعتبارًا من اليوم الاثنين في تركيا في إطار جولة جديدة مباشرة من المفاوضات، حسبما أعلن ديفيد أراخاميا، أحد المفاوضين الأوكرانيين، أمس الأحد.

وكانت وكالات الأنباء الروسية قد نقلت عن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي أن جولة تفاوض جديدة ستعقد، لكنه أشار الى يومي الثلاثاء والاربعاء من دون أن يحدد المكان.

وكتب دافيد اراخاميا على صفحته على فيسبوك "خلال المباحثات اليوم عبر تقنية الفيديو، اتخذ قرار بعقد الجولة المباشرة المقبلة في تركيا بين 28 و30 مارس".

وسبق أن عُقدت جولة مفاوضات في العاشر من مارس الجاري في مدينة أنطاليا التركية بين بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا لكنها لم تؤدي إلى تقدم ملموس. ومن ذلك الوقت، استمرت المفاوضات عبر تقنية الفيديو ووصفها الجانبان بأنها "صعبة".

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الجمعة إن "عملية التفاوض بالغة الصعوبة"، نافيا التوصل إلى أي "تفاهم" مع موسكو بعدما قال الرئيس التركي إن روسيا وأوكرانيا توافقتا على أربع نقاط في المفاوضات من أصل ست.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، في تصريحات إعلامية أمس الأحد، إن تركيا تدعم وحدة وسيادة أوكرانيا، مُضيفًا "الحرب لم تكن مبررة وعلينا أن نبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع روسيا. تركيا تحاول إنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال الحوار مع موسكو وكييف".