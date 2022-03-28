شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق حركة قطارات الشحن بين روسيا وفنلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت فنلندا حركة شحن القطارات مع روسيا انطلاقا من ظهر أمس الأحد، لكنه سيتم السماح بعودة عربات القطارات الفارغة الروسية من فنلندا.

وعلقت شركة تابعة لشركة السكك الحديدية الحكومية في فنلندا VR Transpoint حركة القطارات مع روسيا وعزت ذلك للعقوبات التي تم فرضها على شركة السكك الحديدية الروسية RZD.

وفي وقت سابق قال مارتي كوسكينين رئيس شركة VR Transpoint: "لا يمكن الاستمرار في التحرك شرقا بسبب العقوبات المفروضة على السكك الحديدية الروسية RZD"، وأضاف أن "مجموعة VR ملتزمة بالامتثال للعقوبات التي يفرضها الغرب".

وعن تداعيات القرار على الصادرات الروسية عبر هذا المسار، يرى خبراء أن وقف حركة شحن البضائع بواسطة القطارات بين روسيا وفنلندا ليس له أهمية لأن معظم الصادرات الروسية عبر هذا المسار تم تعليقها في الوقت الراهن.

وقال الخبير أليكسي ياروشينكو، إن وقف نقل البضائع غير مهم لأن معظم الصادرات التقليدية على طول هذا المسار معلقة بالفعل.