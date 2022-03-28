شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. صفعة ويل سميث لكريس روك تخطف الأضواء من فوزه بالأوسكار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جائت ضربة ويل سميث التي وجهها إلى كريس روك في وجهه على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار بعد أن سخر الفيلم الهزلي من زوجة الممثل جادا بينكيت سميث لتخطف الأنظار عن فوز سميث بالأوسكار الأول خلال مسيرته بل وعن بقية أحداث الحفل ، حيث تصدر ما عرف بـ "لكمة الأوسكار" العناوين الرئيسية بغالبية الوكالت العالمية التي قامت بنقل الحدث .

بدأت القصة حين سخر روك من تسريحة شعر بينكيت سميث الحليقة، صعد سميث على خشبة المسرح وبدا وكأنه يضرب روك قبل أن يعود إلى مقعده ويصرخ: "أبق اسم زوجتي بعيدًا عن ... فمك."

بدا روك مصدومًا في أعقاب الحادث مباشرة ، حيث قال للجمهور: "كانت تلك أعظم ليلة في تاريخ التلفزيون".ثم سلم جائزة أفضل فيلم وثائقي ، وكان هذا سبب صعوده إلى المسرح.

اعتذر سميث لاحقًا في خطاب قبول أفضل ممثل باكيًا، حيث قال بعد فوزه بأول أوسكار في مسيرته للعب دور والد أساطير التنس فينوس وسيرينا ويليامز في الملك ريتشارد: "أريد أن أعتذر للأكاديمية. أريد أن أعتذر لجميع زملائي المرشحين".

ماهي التفاصيل التي نتج عنها "لكمة" الأوسكار

خلال ما بدا وكأنه ليلة أوسكار لطيفة نسبيًا ، كان الممثل كريس روك على وشك تقديم جائزة أفضل فيلم وثائقي لهذا العام. ثم شرع في إلقاء ما بدا وكأنه نكتة مرحة عن جادا بينكيت سميث ، الممثلة وزوجة الممثل ويل سميث. ألمح تعليقه إلى صلعها مما يجعلها مناسبة لصنع "جي. آي. جين ، 2. " الفيلم الأصلي “G.I. جين "صدر في عام 1997 ، وبطولة ديمي مور الذي جسد قصة سيدات دخلن للبحرية الأمريكية. شخصيتها وقمن بحلق رؤسهن ، في محاولة للحد من التحيز بين الجنسين في العمليات الخاصة البحرية. تعليق كريس روك حول جادا بينكيت سميث ، التي ظهرت للعامة مؤخرًا وشاركت قصة تساقط الشعر بسبب حالة تسمى الثعلبة ، لم يلق استحسان السيد سميث، حيث سار ويل سميث على الفور على خشبة المسرح ، ولكم كريس روك في وجهه ، وتم كتم صوت الكلمات لجمهور التلفزيون لمدة 20 ثانية تقريبًا. صرخ سميث في روك بعد اللكمة ، والتي تضمنت قدرًا لا بأس به من الشتائم حول إبقاء زوجة ويل بعيدًا عن فم كريس.