أكرم سلمان لـ'زيدان اقبال': لا يوجد لاعب أكبر من الفريق في أي مكان

بعث مدرب المنتخب العراقي السابق، أكرم أحمد سلمان، رسالة مباشرة للاعب مانشستر يونايتد تحت 21 عاما، زيدان إقبال، على خلفية الأزمة التي حدثت بعد مواجهة الإمارات التي انتهت بفوز "أسود الرافدين" (1-0)، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وقال سلمان في تصريحات متلفزة تابعتها الخليج 365: "زيدان إقبال جاء من نادٍ عالمي مثل مانشستر يونايتد، ويعلم أن قدومه هو لخدمة منتخب بلده، وليس الهدف أن يلعب بشكل أساسي فقط، بل عليه أن يشجع اللاعب الذي في أرض الملعب، لا أن يفرض المشاركة الأساسية في المنتخب الوطني، يجب عليك أن تكون عوناً للكادر الفني، وداعماً لزملائك اللاعبين".

وأضاف: "ثقافة كرة القدم في أوروبا ترسخ مفهوم الوفاء، عندما تشجع زملاءك اللاعبين من دكة البدلاء، ميسي ورونالدو يجلسان في الاحتياط، فلا يوجد لاعب أكبر من الفريق في أي مكان، يجب احترام رأي المدرب بإشراك القائمة التي يراها الأنسب لهذه المباراة، ولا بد من ترسيخ مبدأ تشجيع اللاعب زميله الآخر، لأنها عوامل مهمة في إنجاح مسيرة الفريق، والعائلة الموحدة هي التي تنتصر رغم الظروف الصعبة".

وأشاد أكرم سلمان بالمستوى الفني الذي ظهر به إبراهيم بايش في المباراة الأخيرة أمام "الأبيض" الإماراتي، واصفا إياه باللاعب المقاتل؛ لكونه يؤدي أدوارا تكتيكية مهمة في الملعب من حيث العودة من الحالة الهجومية إلى الدفاعية، وأثنى على صاحب هدف الفوز الوحيد، حسين علي؛ لما يمتلكه من إمكانات فنية على مستوى عالٍ، على حدِّ تعبيره.

ودعا المدرب السابق لمنتخب "أسود الرافدين"، الجميع لدعم المنتخب الوطني في مباراته المقبلة أمام سوريا يوم الثلاثاء 29 مارس/ آذار، من أجل تجديد أمل انتزاع المركز الثالث في المجموعة الآسيوية الأولى، مطالباً اللاعبين والكادر الفني بحسم المواجهة منذ الدقائق الـ20 الأولى، وذلك عن طريق الضغط على الفريق السوري بقوة لخطف هدف السبق.

ويحتاج المنتخب العراقي للفوز على مضيفه السوري مع تعثر الإمارات أمام كوريا الجنوبية في ختام مباريات المجموعة الآسيوية الأولى لتصفيات آسيا النهائية، وذلك لانتزاع المركز الثالث الذي يؤهل صاحبه لخوض الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي للمونديال؛ إذ يملك منتخب "أسود الرافدين" 8 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الإمارات صاحبة المركز الثالث (9 نقاط)، بينما لا يملك منتخب سوريا أي أمل؛ إذ يحتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة (5 نقاط).