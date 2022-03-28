شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشروع مطار الكويت الجديد يتعرض لحريق محدود.. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة الكويتية أحمد سعد الصالح إن جزءاً من مشروع مطار الكويت الدولي الجديد المعروف باسم (تي 2) قد تعرض "لحريق محدود" صباح اليوم الإثنين



وأضاف الصالح في بيان صحافي إن قوة الإطفاء العام تتعامل مع الحريق.

وقالت إدارة الطيران المدني في بيان منفصل إن حركة الملاحة في مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر بالحريق.