السعودية.. المملكة تبدأ المرحلة الثانية من توطين مزيد من المهن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

بدأت في السعودية اليوم الاثنين المرحلة الثانية من توطين المزيد من المهن في التموينات والأسواق المركزية.



ويأتي تطبيق هذه المرحلة بعد فترة سماح استمرت لعام.

وتشمل المرحلة الثانية قصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 100% في مهنة "مشرف قسم"، وبنسبة 50% من مجموع العاملين في مهن مدير قسم ومساعد مدير فرع ومدير فرع.

ويتضمن قرار توطين التموينات والأسواق المركزية جميع التموينات التي لا تقل مساحتها عن 300 متر مربع والأسواق المركزية التي لا تقل مساحتها عن 500 متر مربع.

وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية أعلنت مؤخرا عن توطين 20 مهنة ونشاطاً في عدد من القطاعات، وتوفير ما يزيد على 378 ألف وظيفة للباحثين عن عمل خلال 2021

وتستهدف المملكة في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7% بنهاية البرنامج الإصلاحي.

وأظهرت تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن معدل البطالة لإجمالي السكان في سن العمل (السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر) بلغ 6ر6% في الربع الثالث من 2021 دون تغير مقارنة بالربع الثاني من عام .2021

وبالنسبة للسعوديين، فقد بلغ معدل البطالة 3ر11% ، دون تغير مقارنة بالربع الثاني من 2021