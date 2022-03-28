ولايات ألمانية تجرم استخدام الرمز "زد".. ما القصة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت العديد من الولايات الألمانية إن الاستخدام العلني للرمز الروسي "زد" لإظهار التأييد لحرب موسكو على أوكرانيا سيترتب عليه عقوبات بموجب القانون.



وقالت إيريس سبرانغر، العضو بحكومة ولاية برلين، لصحيفة تاجشبيجيل اليوم الاثنين إن استخدام الرمز "زد" باللون الأبيض، الذي يظهر على المركبات العسكرية الروسية، يعني بالطبع "تأييداً لحرب العدوان وهذا يعاقب عليه القانون وسنتدخل على الفور".

وأشارت سبرانغر إلى المادة 140 من قانون العقوبات، التي تنص على أن التغاضي عن جرائم معينة أمر يعاقب علي القانون. وتصل عقوبة التهمة إلى السجن ثلاث سنوات أو غرامة مالية.

وأعلنت ولايات ساكسونيا السفلى وبافاريا يوم الجمعة، أنهما ستجرمان استخدام الرمز. وقال وزير العدل البافاري جورج أيزنريتش: "نحن لا نقبل الموافقة على جرائم تنتهك القانون الدولي".

وفي مدينة شتوتغارت بولاية شمال الراين ويستفاليا، تحدث المشرعون لصالح حظر استخدام الرمز.

وقال يواكيم ستامب، وزير شؤون اللاجئين في ولاية شمال الراين ويستفاليا، عبر تويتر:"يجب حظر الرمز"زد" لفاشية بوتين في جميع أنحاء ألمانيا.

يشار إلى أنه منذ اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا، بدأ الحرف "زد" باللون الأبيض في الظهور على الدبابات والزي الرسمي الروسي، ثم أصبح بعد ذلك يستخدم على نطاق واسع في المباني والسيارات والملابس وعلى وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار الدعم لغزو الرئيس فلاديمير بوتين.