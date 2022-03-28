بالارقام.. آخر تطورات كورونا حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 480.9 مليون حالة حتى صباح اليوم الاثنين، بينما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى توزيعها 10.88 مليار.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 480 مليوناً و903 آلاف حالة. وارتفع إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و123 ألف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى توزيعها حول العالم إلى 10 مليارات و880 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.