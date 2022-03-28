إصابة نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض بفيروس كورونا بعد جولة بايدن الأوروبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الاختبارات أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأوروبية.



وأضافت جان بيير في بيان: "بعد عودتي من الرحلة التي قام بها الرئيس إلى أوروبا، اجتزت اختبار PCR. وكانت النتيجة إيجابية".

ونوهت جان بيير بأنها شاهدت بايدن في اليوم السابق، لكنها حافظت على مسافة بينهما ولذلك تعتقد أنه لم يحصل أي تماس قريب.

وأضافت جان بيير أن سريان المرض لديها، لا يزال خفيفا.

ويشار إلى أنه قبل قبل زيارة بايدن إلى بلجيكا وبولندا، اجتازت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اختبارا إيجابيا، ولم ترافق الرئيس الأمريكي في رحلته.