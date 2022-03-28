كييف تؤكد أن روسيا تنقل مقذوفات جديدة إلى بيلاروس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت هيئة الأركان العسكرية الأوكرانية، نقلا عن المخابرات العسكرية، إن الجيش الروسي يستعد لهجمات صاروخية جديدة على أوكرانيا من خلال نقل مقذوفات جديدة إلى منصات إطلاق في بيلاروس.



وقالت هيئة الأركان العامة إن الصواريخ معدة للاستخدام مع نظام أسلحة إسكندر من قبل الوحدات المنتشرة بالقرب من كالينكافيتشي في جنوب شرقي بيلاروس.

ولم يكن من الممكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وتم استهداف المدن الأوكرانية بشكل متكرر بالصواريخ الروسية خلال يوم أمس الأحد.

يشار إلى أن نظام إسكندر هو منصة إطلاق متحركة قادرة على إطلاق صواريخ بالستية قصيرة المدى وصواريخ كروز.

ولفت الخبراء مؤخراً إلى أن المقذوفات تطلق ما يسمى الفخاخ بعد إطلاقها للتشويش على الرادار أو الصواريخ الاعتراضية.