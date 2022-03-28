تنظيم داعش الارهابي يتبنى هجوم الخضيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قُتل شرطيان إسرائيليان على الأقل وأصيب آخرون بجروح في هجوم تبناه تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الخضيرة بشمال إسرائيل، وفق ما أعلنت السلطات.



وصرح نائب قائد شرطة المنطقة دودو بواني للصحافيين بأن القتيلين عنصرا شرطة، موضحاً أن المنفذين قُتلا برصاص قوات خاصة.

وقال تنظيم داعش في بيان نشرته وكالة "أعماق" الدعائية التابعة له "قُتل عنصران من الشرطة اليهودية على الأقل وأصيب آخرون بجروح، بهجوم انغماسي مزدوج لمقاتلي داعش".

وأشار التنظيم إلى أن اثنين من مقاتليه "نجحا (..) الأحد في الوصول إلى شارع هربرت صموئيل بمدينة الخضيرة شمالي فلسطين، وشرعا بإطلاق النار على قوة من الشرطة اليهودية، ما أسفر عن مقتل عنصرين". وأضاف "واصلا الاشتباك مع القوات اليهودية في المكان، ما أسفر عن إصابة نحو 10 عناصر آخرين بجروح متفاوتة".

وبحسب موقع "سايت انتليجنس غروب" الذي يرصد أنشطة الجماعات المتطرفة، إنها أول مرة منذ عام 2017 يتبنى التنظيم هجوماً في إسرائيل.