شولتس يؤكد أن بلاده تبحث شراء نظام دفاع صاروخي لحمايتها من هجوم روسي محتمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت متأخر من مساء أمس الأحد إن بلاده تبحث شراء نظام دفاع صاروخي لحمايتها من هجوم محتمل من روسيا.



وردا على سؤال عما إذا كانت ألمانيا قد تشتري نظاما دفاعيا مثل القبة الحديدية الإسرائيلية قال شولتس لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) "هذا بالتأكيد أحد الأمور التي نناقشها ولسبب وجيه".

ولم يحدد نوع النظام الدفاعي الذي قد تسعى برلين لشرائه.

وردا على سؤال آخر عما إذا كانت ألمانيا تسعى للحصول على نظام دفاع صاروخي بمدى أطول مما لديها من بطاريات باتريوت قال شولتس "لابد أن ندرك أن لدينا جار مستعد لاستخدام العنف لفرض مصالحه".