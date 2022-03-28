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زلزال بقوة 3.3 درجات يضرب ولاية بجاية الجزائرية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

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أفاد المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بتسجيل هزة أرضية بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر مساء يوم الأحد بولاية بجاية شمالي البلاد.

 

وأوضح ذات المصدر، أن مركز الهزة حدد بكيلومترين شمال غرب بلدة سيدي عيش.

 

كان زلزال بقوة 5.5 ضرب ولاية بجاية السبت قبل الماضي، ومن حسن الحظ أنه لم يخلف سوى تشققات جدران بعض المساكن، وإصابات محدودة بين بعض الطلبة الجامعيين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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