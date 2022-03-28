​تحذير من التعليم للطلاب: الدراسة مستمرة في رمضان.. لا تغيبوا عن المدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب من الغياب عن المدارس خلال شهر رمضان.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الدراسة مستمرة في شهر رمضان، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والتي تقضي بانتهاء الفصل الدراسي بنهاية شهر أبريل، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي لطلاب النقل والشهادة الإعدادية 7 مايو المقبل.

وأكدت الوزارة، إنه سيتم توجيه إنذار للطالب عند الانقطاع عن الذهاب إلى المدرسة لمدة 10 متصلة، كما سيتم تغريم الطالب 10 جنيهات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه في حال فصل الطالب بسبب الغياب المتكرر، يسدد 25 جنيهًا رسوم إعادة قيد للطالب المفصول.

وتبلغ مدة الغياب في المدارس المسموح بها للطلاب وفقًا لقانون التعليم 15 يوماً متصلة أو 30 يومًا منفصلة، مشددة على ضرورة أن تكون مدة الغياب المسموح بها بسبب عذر قهري أو تعرض التلميذ لأي حالة من الإعياء.

وفي حال تجاوز الطالب نسبة الغياب المسموح بها في حضوره إلى المدرسة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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