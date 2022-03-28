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بريطانيا: روسيا تعزل أوكرانيا عن التجارة البحرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

قالت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا "تعزل بشكل فعال أوكرانيا عن التجارة البحرية الدولية" بفضل ما وصفته بأنه "حصار عن بعد" لساحل البلاد على البحر الأسود.

وذكرت الوزارة في تحديث مساء الأحد أن القوات البحرية الروسية أيضا "تواصل شن ضربات صاروخية متفرقة ضد أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا".

وتابعت الوزارة، من أجل الاستمرار، فقد كان من غير المرجح أن تقوم البحرية الروسية بعمليات "على مقربة شديدة من ساحل أوكرانيا" بعد أن دمر الأوكرانيون سفينة إنزال كبيرة في مدينة بيرديانسك الساحلية جنوبي البلاد .

وكانت البحرية الأوكرانية قد قالت في وقت سابق من الأسبوع إنها دمرت سفينة إنزال روسية في بيرديانسك والتي قيل إنها كانت جزءا من أسطول البحر الأسود.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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