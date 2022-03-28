شكرا لقرائتكم خبر عن شولتس: تغيير النظام في روسيا ليس هدفا للناتو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يسعى إلى تغيير القيادة في روسيا.

وذكر في حوار مع إذاعة إيه أر دي يوم الأحد " إنه ليس هدفا الناتو، كما أنه أيضا ليس هدف الرئيس الأمريكي".

وكان شولتس يرد على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أدلى بها يوم السبت وقال فيها إن الزعيم الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكن أن يظل في السلطة" وهو ما جرى تفسيره على أنه تحول جذري في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وحاول البيت الأبيض لاحقا توضيح أن التصريحات لم تكن دعوة مباشرة للإطاحة ببوتين، قائلاً إن بايدن يعني أنه "لا يمكن السماح لبوتين بممارسة النفوذ على جيرانه أو المنطقة".

وقال شولتس إنه تحدث عن هذا الأمر مع بايدن في البيت الأبيض عندما تولى الرئيس الأمريكي منصبه.

وتابع "نحن متفقون تماما على أن تغيير النظام ليس موضوعا أو هدفا للسياسة التي ننتهجها معا".

وقال إن الكفاح من أجل الحرية "مسؤولية الشعوب والأمم بأنفسهم".