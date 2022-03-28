أوكرانيا تطالب بنزع السلاح من منطقة تشيرنوبيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

دعت السلطات الأوكرانية إلى "نزع السلاح" من منطقة محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا بعد اندلاع حرائق جديدة.



وكتبت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، على تلغرام مساء الأحد: "اندلعت حرائق هائلة في منطقة الحظر يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة جدا".

وأضافت: "أصبح مستحيلا اليوم السيطرة على الحرائق وإخمادها بالكامل بسبب سيطرة القوات الروسية المحتلة على منطقة الحظر".

وتابعت: "لذا نطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات فورية لنزع السلاح من منطقة الحظر في تشيرنوبيل".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأحد إن الوضع الأمني في محطات الطاقة النووية الأوكرانية لم يتغير، وكانت اعتبرت الأسبوع الماضي أن حرائق الغابات حول تشيرنوبيل لا تشكل خطرا إشعاعيا كبيرا.

وتوقفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ 9 مارس/آذار عن تلقي البيانات من تشيرنوبيل.