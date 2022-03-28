شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السبب.. البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أرجأ البرلمان العراقي للمرة الثانية جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية كانت مقررةً السبت إلى الأربعاء 30 مارس (آذار)، لعدم اكتمال نصاب الثلثين المفترض توفيره، وفق ما أفاد بيان للدائرة الإعلامية للمجلس ومصدر رسمي فرانس برس.



وجاء في بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب أن "البرلمان حدد الاربعاء المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية".

وأكّد مصدر رسمي أن سبب التأجيل هو "عدم اكتمال نصاب ثلثي أعضاء المجلس" وعددهم 329 نائباً.

وأكّد بيان الدائرة الاعلامية أن 202 نائباً حضروا الجلسة فيما يبلغ النصاب الضروري للشروع بالانتخاب 220 نائباً.