مسؤول أوكراني يخشى أن ترتّب روسيا انفصالاً على الطريقة الكورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأوكرانية الأحد أنّ روسيا قد ترغب في ترتيب انفصال على الطريقة الكورية في أوكرانيا.



وكتب رئيس المخابرات العسكرية كيريلو بودانوف على "فيسبوك" أن "بعد الفشل في الاستيلاء على كييف والإطاحة بالحكومة الأوكرانية، يغيّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجهه العملاني"، مركّزاً على "جنوب وشرق" البلاد.

وأضاف "هناك أسباب للاعتقاد بأنه يمكن أن يفرض خطاً فاصلاً بين المناطق المحتلة وغير المحتلة في بلادنا، في محاولة لإنشاء (نموذج) كوريا الجنوبية والشمالية في أوكرانيا".

وتأتي هذه المواقف في وقت أحدثت القيادة الروسية مفاجأة الجمعة بإعلانها "تركيز معظم الجهود على الهدف الرئيسي: تحرير دونباس".

حتى هذا الحين، أظهرت السلطات الروسية نيتها "نزع السلاح من أوكرانيا" ككل، وليس فقط من هذه المنطقة حيث "الجمهوريتان" الانفصاليتان المواليتان لموسكو.

ولم تعلق السلطات الأوكرانية رسمياً على ما فسره البعض بتقليص موسكو لطموحاتها، بعد الانتكاسات والخسائر الفادحة التي تكبدها الجيش الروسي منذ بدء غزوه لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط).

لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال السبت خلال زيارته بولندا إنه "غير متأكد" من أن النوايا الروسية تغيّرت.

ورأى بودانوف أنّ الروس "سيحاولون إقامة نوع من الدولة البديلة من الدولة الأوكرانية المستقلة"، وقال "نرى أنهم يحاولون إقامة حكومات محلية موازية في المناطق المحتلة وإلزام الناس بالتخلي عن العملة الأوكرانية".

ويحتل الجيش الروسي مدينة رئيسية واحدة حالياً هي خيرسون، على المسار السفلي لنهر دنيبر، قرب البحر الأسود.