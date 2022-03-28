مسؤول صحة يكشف أن المساعدات الإنسانية لأوكرانيا تتراجع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

قال أوليكسي لاريمينكو نائب وزير الصحة الأوكراني الأحد إن كميات المساعدات الإنسانية التي تصل إلى بلاده بدأت تتناقص حتى على الرغم من تواصل القصف الروسي بلا هوادة.



وأضاف لاريمينكو، أثناء تفقده مستودعاً للبضائع قرب مطار شوبان في العاصمة البولندية وارسو خلال إيصال معدات طبية من خلال جمعية (ديركت ريليف) الخيرية، إنه ممتن للمجتمع الدولي لما قدمه من مساعدات حتى الآن.

وتشمل الشحنة المتجهة إلى أوكرانيا أسرة معدنية وأجهزة لمرضى الأزمات التنفسية ومكثفات أوكسجين. لكن لاريمينكو أضاف أن هناك حاجة ماسة للمزيد من الدعم ودعا منظمات إغاثة أخرى لإرسال المساعدات.

وقال لرويترز:"ما نشهده على مدى الأسبوع الماضي هو تناقص في مستوى الدعم الإنساني قليلاً. نأمل أن يكون ذلك مجرد توقف مؤقت للعثور على موارد جديدة لأن العدوان الروسي يتزايد وهم يقصفون المدنيين".

وأضاف "ما نطلبه، إذا كانت لديكم القدرة على المساعدة، قدموها الآن رجاء... لا تنتظروا لأسابيع أو أشهر لأننا نحتاج الدعم الآن".