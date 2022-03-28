شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تحذر وسائل إعلام من نشر مقابلة مع رئيس أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

طلبت هيئة مراقبة الاتصالات الروسية من وسائل إعلام روسية الأحد، الامتناع عن نشر مقابلة أجريت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقالت إنها بدأت تحقيقاً مع وسائل الإعلام التي أجرت المقابلة مع الزعيم الأوكراني.



وقالت الهيئة في بيان قصير وزعته على وسائل التواصل الاجتماعي ونشر على موقعها الإلكتروني إن مجموعة من وسائل الإعلام الروسية أجرت مقابلة مع زيلينسكي.

وأضافت أنها "تنبه وسائل الإعلام الروسية إلى ضرورة الامتناع عن نشر هذه المقابلة".